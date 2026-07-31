Жители Камчатки ощутили землетрясение магнитудой 5,8

Ранее Life.ru писал, что сильное землетрясение в Японии вызвало вопросы о возможных последствиях для России. Сейсмолог отметил, что влияние таких событий на Дальний Восток возможно, однако оно зависит от множества факторов и не происходит после каждого подземного толчка. По словам эксперта, последствия подобных природных явлений могут проявляться спустя значительное время, а точные прогнозы по их развитию остаются сложной задачей для науки.