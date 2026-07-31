ВСУ атаковали Ростовскую область: пострадали два человека, поврежден многоквартирный дом

Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере Max.
«В результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадали два человека. Женщине оказывают помощь медики, мужчина находится под завалами. Ведутся спасательные работы», — написал политик.
Слюсарь добавил, что в Гуково в результате падения обломков дрона поврежден многоквартирный жилой дом. В здании произошло разрушение межэтажных перекрытий, жильцов эвакуировали.
По данным губернатора, в Батайске обломки беспилотника повредили несколько частных домов и здание магазина. Информации о пострадавших нет, возгорания не произошло.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Удмуртию. По словам врио главы региона Ольги Абрамовой, в результате удара беспилотника погиб один мирный житель. На севере республики были уничтожены два дрона ВСУ.