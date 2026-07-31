Два человека пострадали в городе Гукове Ростовской области из-за атаки ВСУ

Два человека пострадали в Ростовской области в результате ударов Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— В результате ночной вражеской атаки в городе Гукове пострадали два человека. Женщине оказывают помощь врачи, мужчина находится под завалами. Ведутся спасательные работы, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в результате прилета украинского беспилотника поврежден многоквартирный дом. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
В Батайске в результате падения обломков дрона повреждены частные дома и здание магазина. В Ростове при падении обломков беспилотника ВСУ произошло возгорание лесопосадки. Пожар уже ликвидирован, уточнил глава области.
30 июля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что регион подвергся самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. 29 июля там уничтожили 23 БПЛА, 30 июля — 30 дронов.