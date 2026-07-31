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Шесть человек пропали после взрыва дома в итальянской Мессине на Сицилии

В итальянской Мессине на Сицилии взрыв разрушил трёхэтажный жилой дом в прибрежной части города. После происшествия не менее шести человек числятся пропавшими без вести, сообщает Corriere della Sera.

Источник: Life.ru

В здании находились квартиры, а на первом этаже работали коммерческие помещения. Поэтому среди пропавших могут находиться как жильцы дома, так и посетители магазинов.

Здание рухнуло после взрыва в Мессине. Видео © X / Vigili del Fuoco.

Медики госпитализировали пятерых пострадавших. Один из них находится в критическом состоянии. Университетская клиника Мессины перевела работу на режим повышенной готовности из-за большого числа раненых. Для оказания помощи из других медицинских учреждений вызвали дополнительных врачей.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за утечки газа из баллона во время ремонта на первом этаже здания, где располагались магазины. Экстренные службы оцепили территорию и перекрыли движение транспорта. Пожарные, спасатели, кинологи с собаками и специалисты с беспилотниками продолжают разбирать завалы и проверяют, остались ли под обломками люди.

На место происшествия прибыл прокурор Мессины. Он сообщил, что следствие установит причины трагедии. По данным Национальной ассоциации пожарных Италии, более 30% зданий в стране не отвечают современным требованиям безопасности.

Ранее крупное происшествие случилось в китайском городе Чунцин. После обрушения горного склона погибли восемь человек. Ещё 34 жителя пропали без вести. Инцидент произошёл в уезде Пэншуй. Из опасной зоны власти эвакуировали более 1,1 тысячи человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.