Шесть человек пропали после взрыва дома в итальянской Мессине на Сицилии

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за утечки газа из баллона во время ремонта на первом этаже здания, где располагались магазины. Экстренные службы оцепили территорию и перекрыли движение транспорта. Пожарные, спасатели, кинологи с собаками и специалисты с беспилотниками продолжают разбирать завалы и проверяют, остались ли под обломками люди.