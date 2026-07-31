Два человека пострадали при атаке БПЛА на город Гуково в Ростовской области

По словам главы области, женщине уже оказывают медицинскую помощь, а спасатели продолжают работы по извлечению мужчины из-под разрушенных конструкций.
«Женщине оказывают помощь медики, мужчина находится под завалами. Ведутся спасательные работы», — написал Слюсарь.
После попадания беспилотника в доме произошли разрушения межэтажных перекрытий. Жителей многоэтажки эвакуировали в пункт временного размещения, где им оказывают необходимую помощь. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений, а экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотника на Горловку в ДНР погиб мирный житель. По данным властей, мужчина находился в автомобиле, который стал целью удара ВСУ.
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