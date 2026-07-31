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Два человека пострадали при атаке БПЛА на город Гуково в Ростовской области

Два человека пострадали в результате ночной атаки беспилотника ВСУ на город Гуково в Ростовской области. Один из жителей оказался под завалами после повреждения многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

По словам главы области, женщине уже оказывают медицинскую помощь, а спасатели продолжают работы по извлечению мужчины из-под разрушенных конструкций.

«Женщине оказывают помощь медики, мужчина находится под завалами. Ведутся спасательные работы», — написал Слюсарь.

После попадания беспилотника в доме произошли разрушения межэтажных перекрытий. Жителей многоэтажки эвакуировали в пункт временного размещения, где им оказывают необходимую помощь. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений, а экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотника на Горловку в ДНР погиб мирный житель. По данным властей, мужчина находился в автомобиле, который стал целью удара ВСУ.

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