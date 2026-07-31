Медведь напал на сотрудницу парка в Уссурийске и откусил часть руки

В парке «Дора» в Уссурийске медведь напал на сотрудницу, которая кормила животных. Хищник откусил женщине часть правой руки. Об этом пишут местные паблики.
Пострадавшую госпитализировали. По предварительной информации, её состояние оценивается как тяжёлое. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Следственный комитет Приморского края начал доследственную проверку по факту возможного нарушения требований охраны труда. Следователи выясняют причины нападения, проверяют соблюдение правил безопасности при кормлении хищников и действия сотрудников парка.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее пожилая пара погибла из-за нападения медведя на рыбалке.