Под Сахалином загорелся ангар на площади около 1000 квадратных метров

В селе Новотроицкое на Сахалине произошел пожар в ангаре площадью около 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«В районе улицы Центральной загорелся ангар. Пламя локализовано, предварительно, на площади 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении в мессенджере Max.
На месте происшествия задействованы 13 сотрудников пожарной службы и три единицы техники. К объекту были направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.
Ранее KP.RU сообщал, что во Владивостоке произошел пожар в складском здании на улице Днепровской. Площадь возгорания составляет около 1 тысячи квадратных метров. Из здания идет густой черный дым. В ликвидации возгорания участвуют 22 сотрудника МЧС.