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Под Сахалином загорелся ангар на площади около 1000 квадратных метров

МЧС локализовало крупный пожар в ангаре в селе Новотроицкое.

Источник: Комсомольская правда

В селе Новотроицкое на Сахалине произошел пожар в ангаре площадью около 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области.

«В районе улицы Центральной загорелся ангар. Пламя локализовано, предварительно, на площади 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении в мессенджере Max.

На месте происшествия задействованы 13 сотрудников пожарной службы и три единицы техники. К объекту были направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.

Ранее KP.RU сообщал, что во Владивостоке произошел пожар в складском здании на улице Днепровской. Площадь возгорания составляет около 1 тысячи квадратных метров. Из здания идет густой черный дым. В ликвидации возгорания участвуют 22 сотрудника МЧС.

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