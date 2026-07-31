При атаке БПЛА в Ростовской области поврежден жилой дом

Ночью в пятницу Слюсарь сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины в Гуково Ростовской области два человека получили ранения; мужчину извлекают из-под обломков, женщине оказывают медицинскую помощь.
«Жилой многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь», — написал Слюсарь на платформе «Макс».
Губернатор также уточнил, что в Батайске падение обломков беспилотника привело к повреждению частных домов и здания магазина, однако никто не пострадал и возгораний не было зафиксировано.
В Ростове падение обломков дрона вызвало возгорание лесопосадки. Пострадавших не было, огонь был полностью потушен.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться», — добавил Слюсарь.