В Индонезии гигантский питон целиком проглотил мужчину по дороге домой

Когда Лумбесси не пришёл домой, родственники начали поиски. На тропе они нашли его рюкзак, сумку и сандалии, а рядом заметили следы крови, которые вели в сторону леса. Односельчане продолжили обследование территории и вскоре обнаружили крупного питона с сильно раздутым телом. Жители поняли, что внутри змеи может находиться пропавший мужчина, после чего вскрыли брюхо пресмыкающегося и извлекли останки. Тело передали семье для проведения погребального обряда.