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Женщина пострадала при атаке БПЛА на Гуково Ростовской области

Женщина пострадала в результате атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области. Об этом в ночь на пятницу сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Мах.

Женщина пострадала в результате атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области. Об этом в ночь на пятницу сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Мах.

«В результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадала женщина», — написал глава региона, добавив, что медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

По словам Слюсаря, в результате прилета БПЛА повреждения получил жилой многоквартирный дом — были разрушены межэтажные перекрытия. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.

Кроме того, в Батайске при падении обломков беспилотника были повреждены частные дома и здание магазина. Никто не пострадал.

В Ростове в результате падения обломков дрона произошло возгорание лесопосадки, которое полностью ликвидировано.

Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.

Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, подчеркнул губернатор.

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