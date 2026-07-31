Женщина пострадала при атаке БПЛА на Гуково Ростовской области

Женщина пострадала в результате атаки ВСУ в городе Гуково Ростовской области. Об этом в ночь на пятницу сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Мах.
«В результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадала женщина», — написал глава региона, добавив, что медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
По словам Слюсаря, в результате прилета БПЛА повреждения получил жилой многоквартирный дом — были разрушены межэтажные перекрытия. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
Кроме того, в Батайске при падении обломков беспилотника были повреждены частные дома и здание магазина. Никто не пострадал.
В Ростове в результате падения обломков дрона произошло возгорание лесопосадки, которое полностью ликвидировано.
Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, подчеркнул губернатор.