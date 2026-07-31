Мужчина в Челябинской области попытался украсть из Госфонда 11 тысяч бриллиантов

Арбитражного управляющего ювелирной компании в Челябинской области, арестованного судом в апреле по материалам УФСБ РФ по региону, обвиняют в покушении на мошенничество с драгоценными камнями стоимостью 72,3 миллиона рублей. Предполагается, что он создал схему, по которой хотел получить право собственности на 11,7 тысячи бриллиантов для своей фирмы. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в СК России.
— С декабря 2023-го по август 2024 года обвиняемый, зная о вступивших в законную силу судебных решениях, которыми было отказано в признании права собственности общества с ограниченной ответственностью на 11 703 бриллианта стоимостью более 72,3 миллиона рублей, разработал схему, направленную на незаконное приобретение права на указанное имущество, обращенное в собственность РФ, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Мужчина изготовил подложные документы об инвентаризации, где указывалось, что якобы компания владеет бриллиантами. Позднее он внес акты в госсистему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней.
Обвиняемый собирался использовать документы в качестве доказательств при рассмотрении судом гражданского дела, чтобы через его решение получить право на владение бриллиантами.
Дело передали в суд.
8 июля таможенники задержали в аэропорту Шереметьево иностранку, прилетевшую из Пекина. Женщина привезла с собой незадекларированные драгоценности на 12 миллионов рублей.