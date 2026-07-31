Мужчина в Челябинской области попытался украсть из Госфонда 11 тысяч бриллиантов

Арбитражного управляющего ювелирной компании в Челябинской области, арестованного судом в апреле по материалам УФСБ РФ по региону, обвиняют в покушении на мошенничество с драгоценными камнями стоимостью 72,3 миллиона рублей. Предполагается, что он создал схему, по которой хотел получить право собственности на 11,7 тысячи бриллиантов для своей фирмы. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в СК России.