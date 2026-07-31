Эксперт Кулаков объяснил, повлияет ли землетрясение в Японии на Россию

28 июля в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, которое стало одним из самых мощных по разрушениям в стране за последние годы. Многие дома остались без света, воды и газа. Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии. Более 95 тыс. домов и квартир остаются без водоснабжения в префектуре Кумамото. В некоторых районах разрушены здания, пострадали дороги, обвалились мосты. Сейчас число жертв землетрясения более 30. Власти уточняют, что в эту статистику включены и «косвенные» жертвы, чья смерть наступила уже после удара стихии от его последствий.