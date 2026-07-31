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Эксперт Кулаков объяснил, повлияет ли землетрясение в Японии на Россию

Подземный толчок магнитудой 7,1 на острове Кюсю носит локальный характер и не может повлиять на сейсмическую обстановку на Дальнем Востоке РФ, заявил профессор Сколковского института науки и технологий.

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Сильное землетрясение магнитудой 7,1 на острове Кюсю в Японии носит локальный характер и не способно повлиять на сейсмическую обстановку на Дальнем Востоке России, включая Курильские острова, Сахалин и Камчатку. Об этом сообщил ТАСС профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех), член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

«Это локальное событие, которое произошло вблизи густонаселенного города, поэтому и вызвало такой резонанс. Уже на расстоянии около 50 км от эпицентра смещения земной коры становятся незначительными, а на дистанции в десятки и сотни километров их влияние практически исчезает», — сказал Кулаков.

По словам ученого, отдельные землетрясения не меняют общую динамику движения литосферных плит. «Такого рода события происходят десятками по всему миру каждый год. Это часть естественного процесса перераспределения напряжений в земной коре, и они не способны повлиять на удаленные регионы», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом для самой Японии угроза сохраняется. Ранее Кулаков сообщил ТАСС, что нынешнее землетрясение по своим характеристикам схоже с разрушительными событиями 2016 года в префектуре Кумамото. По оценке эксперта, нельзя исключать повторения катастрофического сценария, когда за первым сильным ударом может последовать второй, еще более мощный.

О землетрясении.

28 июля в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, которое стало одним из самых мощных по разрушениям в стране за последние годы. Многие дома остались без света, воды и газа. Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии. Более 95 тыс. домов и квартир остаются без водоснабжения в префектуре Кумамото. В некоторых районах разрушены здания, пострадали дороги, обвалились мосты. Сейчас число жертв землетрясения более 30. Власти уточняют, что в эту статистику включены и «косвенные» жертвы, чья смерть наступила уже после удара стихии от его последствий.