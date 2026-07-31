Площадь пожара на складе во Владивостоке составила 5 тыс. кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты локализовали возгорание, возникшее на территории склада во Владивостоке. Предварительно, площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
«В настоящее время пожар локализован на площади около 5 000 квадратных метров. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.
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