В Ростовской области эвакуировали дом из-за разрушений от прилета БПЛА

В городе Гуково Ростовской области из-за атаки БПЛА был поврежден жилой многоквартирный дом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В нем оказались разрушены межэтажные перекрытия. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. При ударе пострадала женщина, добавил господин Слюсарь.
Ночью также были атакованы Ростов и Батайск. В столице области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в лесопосадках. Огонь уже потушили. В Батайске повреждены частные дома и здание магазина. При ударах никто не пострадал.
Информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется, сообщил господин Слюсарь. Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, добавил он.