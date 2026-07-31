Насмерть придавленного воротами в Петербурге мальчика похоронили в Ингушетии

Неравнодушные люди собрали для семьи 27 тысяч рублей. Деньги перечислили в том числе жители дома, рядом с которым произошла трагедия. Как рассказала Дарья, мать ребёнка сначала не хотела принимать помощь, однако позже согласилась и купила на эти средства сладости для детей в память о Малике.