В Грузии назвали соседнюю страну причиной масштабного блэкаута

Согласно документу, в момент сбоя грузинская энергосистема работала параллельно с азербайджанской через линии электропередачи напряжением 330 кВ. После разрыва соединения система перешла в изолированный режим, что привело к падению частоты и напряжения, а затем — к каскадным отключениям электростанций и потребителей.