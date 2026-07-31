Водителя фуры после ДТП с тремя погибшими будут судить в Приморье

По данным следствия, в январе 2026 года водитель большегруза с тяжелым прицепом двигался по трассе Раздольное — Хасан в направлении поселка Хасан. По мнению следователей, он превысил допустимую скорость, потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки KING LONG.