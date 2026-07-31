Водителя фуры после ДТП с тремя погибшими будут судить в Приморье

Трагическое ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли три человека, дошло до суда. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении водителя грузового автомобиля, сообщила пресс-служба полиции Приморья.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека: 60-летний водитель автобуса и двое пассажиров 64 и 70 лет. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
Следователи считают, что мужчина выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом King Long. В салоне находились 19 человек.
На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Представители потерпевших заявили гражданские иски на сумму более 13 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что 22 января на автодороге Раздольное — Хасан, в районе села Филипповка, произошла трагическая авария с участием туристического автобуса King Long и грузовика. В результате столкновения три человека погибли, а несколько пассажиров получили ранения. В автобусе находились 14 российских путешественников и пятеро граждан Китайской Народной Республики.
По данным следствия, в январе 2026 года водитель большегруза с тяжелым прицепом двигался по трассе Раздольное — Хасан в направлении поселка Хасан. По мнению следователей, он превысил допустимую скорость, потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки KING LONG.
О ходе расследования также поручил сделать доклад председатель СК РФ Александр Бастрыкин.