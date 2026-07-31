Пострадавшая от медведя в Уссурийске женщина находится на ИВЛ

В Уссурийске 30 июля около 20:20 поступил вызов бригаде скорой помощи — в парке «Дора» на сотрудницу зоопарка напал медведь. Очевидцы рассказали, что услышали крик и увидели женщину с окровавленной рукой. Прибывшие медики установили: травму нанес хищник, укусивший ее за руку. Пострадавшей оказали первую помощь, обезболили и экстренно доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».