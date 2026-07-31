LADBible: в Индонезии питон заживо проглотил мужчину

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Семиметровый питон целиком проглотил 35-летнего Хасима Лумбесси, возвращавшегося ночью домой после вечеринки в провинции Северная Малуку, сообщил портал LADBible.
Лумбесси вышел из бара примерно в 3 часа ночи в состоянии алкогольного опьянения и отправился в одиночку домой через лес. По дороге из зарослей на него напал питон, укусив его за ногу. Гигантская змея обвилась вокруг мужчины, затем проглотила его целиком, рассказал порталу начальник полиции Сула Хандреса.
Он добавил, что в результате поисков в лесу были найдены рюкзак, сумка и сандалии рядом со следами крови на земле. Позднее спасательные службы обнаружили питона с неестественными пропорциями, в результате вскрытия которого было найдено тело Лумбесси.