LADBible: в Индонезии питон заживо проглотил мужчину

Лумбесси вышел из бара примерно в 3 часа ночи в состоянии алкогольного опьянения и отправился в одиночку домой через лес. По дороге из зарослей на него напал питон, укусив его за ногу. Гигантская змея обвилась вокруг мужчины, затем проглотила его целиком, рассказал порталу начальник полиции Сула Хандреса.