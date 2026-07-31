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МЧС сообщает еще об одном утонувшем в Красноярском крае

На юге Красноярского края в реке Амыл погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Региональное управление МЧС сообщает еще об одном утонувшем. На сей раз трагедия произошла в Каратузском округе, в районе населенного пункта Старая Копь. Предварительно известно пока немного: что мужчина отправился купаться на реку Амыл, вошел в воду, но обратно на берег не вернулся.

Суда по всему, все это произошло на глазах очевидцев, которые и сообщили о случившемся в экстренные службы.

Спасатели и полиция выехали на место. Первые — чтобы найти и достать из воды тело, вторые — для установления обстоятельства трагедии.

Всего с начала лета в крае уже утонули 36 человек — сообщили в ГУ МЧС России по краю.

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