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Во Владивостоке взяли пробы воздуха из-за пожара на складе

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» организовало оперативный мониторинг качества воздуха в районах, прилегающих к горящему складу бытовой техники во Владивостоке.

Источник: "Российская газета"

Специалисты санитарных служб проводят непрерывный отбор проб и экспресс-анализы, чтобы оценить уровень загрязнения воздуха продуктами горения.

В связи с большим задымлением сразу в нескольких микрорайонах города, медики напомнили ряд рекомендаций, которые помогут снизить негативное воздействие дыма на организм.

Прежде всего, в период задымления старайтесь держать окна закрытыми — особенно ночью и утром, когда концентрация вредных частиц в воздухе зачастую бывает максимальной. Чтобы улучшить микроклимат в помещении, используйте увлажнители воздуха либо разместите в комнатах влажные ткани — они помогут задержать часть вредных взвесей.

На улице стоит свести к минимуму физические нагрузки: активная деятельность усиливает дыхание, а значит, увеличивает объем вдыхаемого загрязненного воздуха. Людям из групп риска — например, тем, кто страдает заболеваниями дыхательной или сердечно‑сосудистой системы, — специалисты рекомендуют носить на улице маски или респираторы.

Если вы почувствовали недомогание — появились кашель, першение в горле, жжение в глазах или головокружение, — не занимайтесь самолечением: незамедлительно обратитесь к врачу. Своевременная консультация поможет избежать осложнений и подобрать нужные меры поддержки организма.

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