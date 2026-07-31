Во Владивостоке взяли пробы воздуха из-за пожара на складе

Специалисты санитарных служб проводят непрерывный отбор проб и экспресс-анализы, чтобы оценить уровень загрязнения воздуха продуктами горения.
В связи с большим задымлением сразу в нескольких микрорайонах города, медики напомнили ряд рекомендаций, которые помогут снизить негативное воздействие дыма на организм.
Прежде всего, в период задымления старайтесь держать окна закрытыми — особенно ночью и утром, когда концентрация вредных частиц в воздухе зачастую бывает максимальной. Чтобы улучшить микроклимат в помещении, используйте увлажнители воздуха либо разместите в комнатах влажные ткани — они помогут задержать часть вредных взвесей.
На улице стоит свести к минимуму физические нагрузки: активная деятельность усиливает дыхание, а значит, увеличивает объем вдыхаемого загрязненного воздуха. Людям из групп риска — например, тем, кто страдает заболеваниями дыхательной или сердечно‑сосудистой системы, — специалисты рекомендуют носить на улице маски или респираторы.
Если вы почувствовали недомогание — появились кашель, першение в горле, жжение в глазах или головокружение, — не занимайтесь самолечением: незамедлительно обратитесь к врачу. Своевременная консультация поможет избежать осложнений и подобрать нужные меры поддержки организма.