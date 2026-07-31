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В Приангарье криминального авторитета и участников ОПГ осудят за экстремизм

Их задержали в июне прошлого года сотрудники МВД и УФСБ при поддержке Росгвардии.

Источник: СК по Иркутской области

В Иркутской области судят лидера и участников экстремистского сообщества. Об этом сообщили в региональном МВД.

Завершено расследование уголовного дела против организатора и семи участников запрещённого в России экстремистского сообщества.

По версии следствия, 33-летний ранее судимый житель Черемхово с января 2022 года занимал высшее положение в преступной иерархии города, координировал сторонников движения и распространял его идеологию. При задержании в самолёте он попытался уничтожить телефон, чтобы скрыть улики. Позже полиция задержала ещё шестерых участников в возрасте от 19 до 37 лет в Черемхово и Иркутске.

Им предъявлены обвинения по статьям о деятельности экстремистского сообщества, организатору дополнительно за занятие высшего положения в преступной иерархии. Дело передано в суд.