В Приангарье криминального авторитета и участников ОПГ осудят за экстремизм

В Иркутской области судят лидера и участников экстремистского сообщества. Об этом сообщили в региональном МВД.
Завершено расследование уголовного дела против организатора и семи участников запрещённого в России экстремистского сообщества.
По версии следствия, 33-летний ранее судимый житель Черемхово с января 2022 года занимал высшее положение в преступной иерархии города, координировал сторонников движения и распространял его идеологию. При задержании в самолёте он попытался уничтожить телефон, чтобы скрыть улики. Позже полиция задержала ещё шестерых участников в возрасте от 19 до 37 лет в Черемхово и Иркутске.
Им предъявлены обвинения по статьям о деятельности экстремистского сообщества, организатору дополнительно за занятие высшего положения в преступной иерархии. Дело передано в суд.