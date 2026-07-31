В Приангарье криминального авторитета и участников ОПГ осудят за экстремизм

По версии следствия, 33-летний ранее судимый житель Черемхово с января 2022 года занимал высшее положение в преступной иерархии города, координировал сторонников движения и распространял его идеологию. При задержании в самолёте он попытался уничтожить телефон, чтобы скрыть улики. Позже полиция задержала ещё шестерых участников в возрасте от 19 до 37 лет в Черемхово и Иркутске.