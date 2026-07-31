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Андрей Бочаров прокомментировал массированный налет ВСУ на Волгоград

Волгоград ночью 31 июля подвергся массированному налету украинских БПЛА. Силы ПВО до.

Волгоград ночью 31 июля подвергся массированному налету украинских БПЛА. Силы ПВО до сих отражают вражескую атаку, есть пострадавшие.

— Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе, — сообщил глава региона в официальном сообщении. — В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе.

По словам Бочарова, в результате налета пострадало пять человек. Они госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте работают оперативные службы, которые ликвидируют возгорания.

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