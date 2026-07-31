Андрей Бочаров прокомментировал массированный налет ВСУ на Волгоград

— Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе, — сообщил глава региона в официальном сообщении. — В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе.