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При налете БПЛА на Волгоград пострадали пять человек

Волгоградская область сегодня ночью была атакована беспилотниками, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Под удары попали многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный дом в Красноармейском районе города. Всего при атаке пострадали пять человек.

Волгоградская область сегодня ночью была атакована беспилотниками, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Под удары попали многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный дом в Красноармейском районе города. Всего при атаке пострадали пять человек.

На юге Волгограда при попадании беспилотника загорелось промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса, добавил господин Бочаров. Также произошел пожар на складских помещениях в Дзержинском районе.

Пожары все еще тушат, сообщил Андрей Бочаров. На местах происшествий работают экстренные службы.

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