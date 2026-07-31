Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область

Пять человек получили травмы в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. После налёта в регионе были повреждены жилые дома, а также возникли пожары на объектах инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО отражают массированную террористическую атаку БПЛА преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области», — заявил Бочаров.

Глава региона уточнил, что в результате попаданий повреждения получили многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. После ударов произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складских объектах в Дзержинском районе.

«Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

Сейчас на местах работают оперативные службы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и оценивают масштаб повреждений.

Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали при атаке беспилотника на город Гуково в Ростовской области. Один из жителей оказался под завалами после повреждения многоквартирного дома.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше