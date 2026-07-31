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Пять человек пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских беспилотников. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Источник: РИА "Новости"

Пять человек, пострадавших в результате отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Волгоградской области, доставлены в больницы. Об этом сообщает администрация региона, ссылаясь на заявление губернатора Андрея Бочарова.

В пятницу глава региона проинформировал, что средства противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских БПЛА на территорию области. Вследствие атаки зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде, а также возгорания на объекте промышленного предприятия топливно-энергетического комплекса, расположенного в южной части города.

«Пятеро пострадавших (после атаки БПЛА в Волгоградской области — ред.) госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — цитирует Бочарова публикация в канале администрации на платформе «Макс».

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