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Пять человек пострадали в Волгоградской области, где идет отражение атаки БПЛА

Пять человек пострадали в результате атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом в пятницу рано утром сообщила администрация региона в Мах.

Пять человек пострадали в результате атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом в пятницу рано утром сообщила администрация региона в Мах.

По словам губернатора Андрея Бочарова, сегодня ночью подразделения ПВО Минобороны РФ отражают массированную атаку БПЛА на объекты на территории Волгоградской области.

Повреждения получили многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе.

Кроме того, зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и складских помещений в Дзержинском районе.

Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона.

В настоящее время на местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация возгораний, говорится в публикации.

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