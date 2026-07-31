Пять человек пострадали в Волгоградской области, где идет отражение атаки БПЛА

Пять человек пострадали в результате атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом в пятницу рано утром сообщила администрация региона в Мах.
По словам губернатора Андрея Бочарова, сегодня ночью подразделения ПВО Минобороны РФ отражают массированную атаку БПЛА на объекты на территории Волгоградской области.
Повреждения получили многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе.
Кроме того, зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и складских помещений в Дзержинском районе.
Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона.
В настоящее время на местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация возгораний, говорится в публикации.