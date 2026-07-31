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Группировка «Запад» за сутки уничтожила 103 тяжелых квадрокоптера ВСУ

Российские бойцы также поразили 52 пункта управления беспилотной авиацией и 25 наземных робототехнических комплексов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 103 тяжелых квадрокоптера, 52 пункта управления беспилотной авиацией и 25 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пять барражирующих боеприпасов и 103 тяжелых квадрокоптера противника», — сказал Бигма.

Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены 52 пункта управления беспилотной авиацией, две станции спутниковой связи Starlink, пять квадроциклов, 25 наземных робототехнических комплексов и четыре полевых склада боеприпасов противника.

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