Группировка «Запад» за сутки уничтожила 103 тяжелых квадрокоптера ВСУ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 103 тяжелых квадрокоптера, 52 пункта управления беспилотной авиацией и 25 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пять барражирующих боеприпасов и 103 тяжелых квадрокоптера противника», — сказал Бигма.
Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены 52 пункта управления беспилотной авиацией, две станции спутниковой связи Starlink, пять квадроциклов, 25 наземных робототехнических комплексов и четыре полевых склада боеприпасов противника.