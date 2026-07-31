Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоград

В Волгограде в результате массированной атаки украинских БПЛА на Волгоград пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
— Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил глава региона.
По его словам, в результате налета повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. Также из-за попадания БПЛА произошли возгорания на территории промышленного предприятия на юге Волгограда и на складских помещениях в Дзержинском районе. Пожары тушат оперативные службы.
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