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Предприятие ТЭК в Волгограде загорелось при ударе БПЛА

Промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на юге Волгограда было атаковано беспилотниками, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На объекте произошел пожар. Что это за предприятие, господин Бочаров не уточнил.

Промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на юге Волгограда было атаковано беспилотниками, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На объекте произошел пожар. Что это за предприятие, господин Бочаров не уточнил.

Также при атаке были повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе города. В Дзержинском районе загорелись складские помещения.

Всего при ударах пострадали пять человек. Их госпитализировали.

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