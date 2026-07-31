Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Красноярском море вышли покататься пять девушек на двух сапах

Спасатели вызволили из беды пятерых сапбордисток в заливе Шумиха.

Источник: Комсомольская правда

На Красноярском море спасатели вызволили из беды пятерых девушек в возрасте 20 и 21 года, которые решили покататься по заливу Шумиха на сапбордах. Причем на всех было всего два плавсредства. И ни одного спасательного жилета.

Подруги вышли в море и оказались прямо на судовом ходу — в том месте курсируют крупные суда и глубина достигает критических отметок. То есть совершенно не задумались, что если кто-то из них пойдет ко дну, достать ее будет непросто.

И тут погода резко испортилась, небо заволокло тучами, начался проливной дождь. Главная мысль была — как можно скорее выбраться на берег. Об опасной ситуации сообщили очевидцы по телефону 112.

На выручку выдвинулись спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они быстро обнаружили экстремалок на сапах и подняли их на борт спасательного судна. На прощание напомнили им элементарные правила безопасности.