В Усть-Ордынском сгорел производственный цех

В Усть-Ордынском произошел пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Рано утром в производственном цехе по улице 50 лет Октября произошел пожар. Площадь составила 288 кв. метров. К моменту прибытия внутри здания было сильное задымление.
На месте работают 20 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
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