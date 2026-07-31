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В Усть-Ордынском сгорел производственный цех

Пожар произошел рано утром.

Источник: МЧС РФ

В Усть-Ордынском произошел пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Рано утром в производственном цехе по улице 50 лет Октября произошел пожар. Площадь составила 288 кв. метров. К моменту прибытия внутри здания было сильное задымление.

На месте работают 20 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

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