Бастрыкину доложат по делу о гибели челябинского подростка во время разговора по телефону

Председателю Следственного комитета России доложат историю о гибели подростка в Челябинске во время разговора по телефону, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Александр Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Андрею Щукину ускорить расследование уголовного дела и доложить о его результатах», — говорится в сообщении.
Реакция последовала после обращения матери 16-летнего школьника. Она заявила, что расследование затянулось, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен.
Трагедия произошла осенью 2025 года в Тракторозаводском районе. По предварительным данным, подросток в одной из квартир дома по улице Южноуральская, находясь вблизи радиатора отопления, разговаривал по мобильному телефону, подключенному зарядным устройством к электросети. По мнению родных, мальчик получил смертельный заряд, когда прикоснулся к батарее.
После трагедии завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). По данным семьи, в тот день сотрудники управляющей компании проводили ремонтные работы и допустили утечку тока.