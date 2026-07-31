Бастрыкину доложат по делу о гибели челябинского подростка во время разговора по телефону

Трагедия произошла осенью 2025 года в Тракторозаводском районе. По предварительным данным, подросток в одной из квартир дома по улице Южноуральская, находясь вблизи радиатора отопления, разговаривал по мобильному телефону, подключенному зарядным устройством к электросети. По мнению родных, мальчик получил смертельный заряд, когда прикоснулся к батарее.