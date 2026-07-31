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В Гуково после атаки БПЛА пострадала женщина, повреждена многоэтажка

В Ростовской области медики оказывают помощь пострадавшей после вражеской атаки 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 31 июля Ростовская область подверглась вражеской атаке. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, в городе Гуково пострадала женщина. Ей оказывают помощь врачи.

В результате прилета БПЛА поврежден жилой многоквартирный дом.

— Произошло разрушением межэтажных перекрытий, — озвучил Юрий Борисович. — Жители эвакуированы в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь.

Как уточнил глава региона, в результате падения обломков беспилотника частные дома и здание магазина повреждены в Батайске. А в Ростове произошло возгорание лесопосадки, однако все оперативно уже ликвидировали. Известно, что обошлось без пострадавших нет.

— В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, — предупредил глава донского региона. — Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!

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