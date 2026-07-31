Один из известнейших альпинистов мира Нимс Пурджа и еще 9 человек пропали под лавиной

По меньшей мере 10 альпинистов, включая известного непальского альпиниста-рекордсмена Нирмала Пурджу, известного как Нимсдай, пропали без вести после схода мощной лавины на маршруте восхождения на Броуд-Пик высотой 8047 метров. Об этом сообщили представители экспедиции.
По словам Чханга Давы Шерпы, директора экспедиции компании Seven Summit Treks, связь с альпинистами была потеряна в четверг. Среди пропавших — пять граждан Непала.
Представители Альпийского клуба Пакистана сообщили, что среди пропавших могут быть три участника экспедиции Seven Summit Treks, трое альпинистов из Elite Exped, двое участников команды Imagine Nepal Treks и два пакистанских гида.
«После схода лавины связь отсутствует с российско-американской альпинисткой, Нимсдаем и шерпой из Elite Exped; оманским альпинистом и двумя шерпами из Seven Summit Treks; китайским альпинистом и шерпой из Imagine Nepal, а также двумя пакистанскими гидами», — приводит слова представителей экспедиции Чханг Дава Шерпа.
Лавина сошла в момент, когда группа направлялась из второго лагеря в третий для подготовки к восхождению на вершину.
Согласно заявлению Альпийского клуба Пакистана, лавина сошла около полудня в четверг на Броуд-Пике, расположенном в горной системе Каракорум. Клуб получил «крайне тревожные сообщения» о происшествии, после которого вся группа перестала выходить на связь.
В заявлении говорится, что в состав экспедиции входили пять непальских альпинистов во главе с Нирмалом Пурджей, пакистанский альпинист Сохейл Сахи из Хунзы, граждане Омана, США и Китая, а также еще один иностранный альпинист.
Президент Альпийского клуба Пакистана генерал-майор Ирфан Аршад и руководство организации поддерживают постоянный контакт с правительством страны и соответствующими службами. Власти координируют поисково-спасательную операцию.
Для участия в операции планируется задействовать вертолеты и другие доступные спасательные ресурсы. Их использование будет зависеть от погодных и оперативных условий.
«Альпийский клуб Пакистана внимательно следит за ситуацией и координирует действия со всеми заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении. Организация выразила надежду на безопасность альпинистов и их успешное спасение, а также солидарность с их семьями и международным альпинистским сообществом.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что останки альпиниста обнаружены спустя почти шесть десятилетий после его исчезновения.