Один из известнейших альпинистов мира Нимс Пурджа и еще 9 человек пропали под лавиной

«Альпийский клуб Пакистана внимательно следит за ситуацией и координирует действия со всеми заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении. Организация выразила надежду на безопасность альпинистов и их успешное спасение, а также солидарность с их семьями и международным альпинистским сообществом.