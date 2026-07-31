Челябинца осудят запопытку украсть 11 тысяч бриллиантов на 72 млн рублей

По данным следствия, с декабря 2023 года по август 2024 года обвиняемый разработал преступную схему: он организовал подготовку фиктивных документов об инвентаризации, где значилось, что бриллианты якобы находятся в распоряжении предприятия. Ложные сведения затем внесли в государственную информационную систему контроля за оборотом драгоценных металлов и камней. Фигурант планировал использовать эти документы в суде, чтобы ввести его в заблуждение и включить бриллианты в конкурсную массу — а впоследствии незаконно завладеть ими.