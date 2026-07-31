Челябинца осудят запопытку украсть 11 тысяч бриллиантов на 72 млн рублей

В Челябинске перед судом предстанет 62‑летний арбитражный управляющий Валерий Мамонтов — его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Противоправные действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области.
Как сообщили в следственных органах СК России по региону, фигурант пытался незаконно получить право на 11 703 бриллианта, стоимость которых превышает 72,3 млн рублей. Драгоценные камни уже были обращены в собственность Российской Федерации — ранее суды отказали ООО «ЧелПром-Даймонд» в признании права собственности на это имущество.
По данным следствия, с декабря 2023 года по август 2024 года обвиняемый разработал преступную схему: он организовал подготовку фиктивных документов об инвентаризации, где значилось, что бриллианты якобы находятся в распоряжении предприятия. Ложные сведения затем внесли в государственную информационную систему контроля за оборотом драгоценных металлов и камней. Фигурант планировал использовать эти документы в суде, чтобы ввести его в заблуждение и включить бриллианты в конкурсную массу — а впоследствии незаконно завладеть ими.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.