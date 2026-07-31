В Иркутске женщина развела костёр в доме и погубила человека — суд вынес приговор

Как сообщают пресс-служба прокуратуры Иркутской области и объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, в марте 2026 года фигурантка вместе со знакомыми распивала алкоголь на крытой веранде неотапливаемого и неэлектрифицированного деревянного дома. Здание принадлежало родственнице одного из присутствующих. Замёрзнув, женщина решила развести огонь. Пламя быстро перекинулось на веранду и охватило весь дом.
Женщина и двое знакомых успели выбежать. Однако в коридоре спал ещё один мужчина, о котором женщина не знала. Он погиб от термических ожогов. Материальный ущерб от пожара оценён почти в 2,2 млн рублей.
В суде подсудимая полностью признала вину. Суд учёл смягчающие обстоятельства — раскаяние и содействие следствию. По совокупности преступлений женщине назначено 9 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также назначены принудительные меры медицинского характера. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что 75-летнему жителю Братска вынесли приговор за пожар, который унёс жизнь человека и уничтожил дачи и лес. В мае 2024 года он сжёг траву и мусор в незаконно обустроенном костре недалеко от своей дачи, не позаботившись о тушении огня. В результате произошел пожар, который распространился на территорию СНТ «Алюминщик» и лес.