В Иркутске женщина развела костёр в доме и погубила человека — суд вынес приговор

Напомним, что 75-летнему жителю Братска вынесли приговор за пожар, который унёс жизнь человека и уничтожил дачи и лес. В мае 2024 года он сжёг траву и мусор в незаконно обустроенном костре недалеко от своей дачи, не позаботившись о тушении огня. В результате произошел пожар, который распространился на территорию СНТ «Алюминщик» и лес.