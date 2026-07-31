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После массовой драки подростков в Челябинске возбуждено уголовное дело

Всего в отделение доставили 69 человек, 48 из которых еще не исполнилось 18 лет.

Источник: dostup1.ru

После массовой драки подростков в Челябинске возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщалось ранее, все произошло в Металлургическом районе. Правоохранительные органы быстро оказались на месте и охладили пыл драчунов.

У участников драки обнаружили пневматические и сигнальные пистолеты, складные ножи и страйкбольную гранату. Родителей нарушителей вызвали на профилактическую беседу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 (хулиганство)», — прокомментировали в Следственном комитете России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Андрею Щукину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

СК