После массовой драки подростков в Челябинске возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщалось ранее, все произошло в Металлургическом районе. Правоохранительные органы быстро оказались на месте и охладили пыл драчунов.
У участников драки обнаружили пневматические и сигнальные пистолеты, складные ножи и страйкбольную гранату. Родителей нарушителей вызвали на профилактическую беседу.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 (хулиганство)», — прокомментировали в Следственном комитете России.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Андрею Щукину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.