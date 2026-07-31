Медведь при кормлении откусил часть руки сотруднице парка «Дора» в Уссурийске

Медведь напал на сотрудницу парка «Дора» в Уссурийске Приморского края во время кормления животных и откусил ей часть правой руки. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Telegram-канал VDK_Tiger.
Уточняется, что пострадавшая была экстренно госпитализирована, она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое, говорится в публикации.
По факту происшествия Следственный комитет РФ по региону организовал доследственную проверку по статье о нарушении требований охраны труда. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента, в том числе проверить соблюдение правил безопасности при работе с хищниками, а также действия должностных лиц и сотрудников парка, сказано в Telegram-канале ведомства.
18 июля сообщалось, что в Канаде медведь растерзал пожилых супругов. В середине июля 70-летние Джей и Деб Макдональд отправились отдохнуть и порыбачить на берегу водохранилища Мактавиш в провинции Квебек. Через некоторое время они перестали отвечать на звонки родных, и те обратились в полицию.
В ходе поисковой операции сотрудники полиции обнаружили останки Джея на берегу водоема, а его жены — возле домика, где они остановились.