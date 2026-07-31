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Омские похоронщики разрушили могилу матери клиентки, пока хоронили её отца

Теперь предприниматели должны женщине 120 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Омска взыскал с индивидуального предпринимателя 120 тысяч рублей в пользу местной жительницы за повреждение могилы её матери. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области, женщина обратилась к бизнесмену за организацией похорон отца, оплатив услуги 88 тысяч рублей.

Местом захоронения выбрали участок на «Юго-Восточном кладбище» рядом с могилой матери, умершей в 2023 году. Однако после завершения работ заказчица обнаружила, что захоронение матери полностью разрушено: повреждены тротуарная плитка, бордюры, надгробная плита и часть памятника. Кроме того, сотрудники похоронной организации вместе с грунтом закопали обломки плитки и бордюров. Восстановление, по оценкам женщины, потребовало бы 70 тысяч рублей.

Предприниматель на претензию ответил отказом и в суде иск не признал. При этом он не воспользовался правом на проведение строительно-технической экспертизы. Суд пришёл к выводу, что услуги были оказаны ненадлежащего качества, и взыскал с ответчика 70 тысяч рублей в счёт возмещения убытков, а также компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.