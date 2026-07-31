Омские похоронщики разрушили могилу матери клиентки, пока хоронили её отца

Предприниматель на претензию ответил отказом и в суде иск не признал. При этом он не воспользовался правом на проведение строительно-технической экспертизы. Суд пришёл к выводу, что услуги были оказаны ненадлежащего качества, и взыскал с ответчика 70 тысяч рублей в счёт возмещения убытков, а также компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.