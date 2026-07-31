В Волгограде в результате атаки БПЛА загорелось предприятие ТЭК

Повреждения зафиксированы в Тракторозаводском районе Волгограда, где пострадал многоквартирный дом, и в Красноармейском районе, где был повреждён частный жилой дом.
После попадания БПЛА произошли возгорания на промышленном объекте ТЭК на юге города. Пожар также возник в складских помещениях Дзержинского района.
На местах работают оперативные службы.
Кроме того, в результате налёта на регион пять человек получили травмы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и оценивают масштаб повреждений.
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