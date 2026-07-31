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В Волгограде в результате атаки БПЛА загорелось предприятие ТЭК

В результате атаки беспилотников в Волгограде повреждены многоквартирный и частный дома, а также возникли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Повреждения зафиксированы в Тракторозаводском районе Волгограда, где пострадал многоквартирный дом, и в Красноармейском районе, где был повреждён частный жилой дом.

После попадания БПЛА произошли возгорания на промышленном объекте ТЭК на юге города. Пожар также возник в складских помещениях Дзержинского района.

На местах работают оперативные службы.

Кроме того, в результате налёта на регион пять человек получили травмы. Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки и оценивают масштаб повреждений.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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