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ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ над Тульской областью

Три украинских беспилотника уничтожили в небе над Тульской областью ночью 31 июля. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

По словам главы области, дроны были сбиты подразделениями противовоздушной обороны Минобороны России. После атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировали. Сейчас специалисты продолжают проверять территорию и оценивать возможные последствия атаки.

Ранее Life.ru писал, что пять человек пострадали при атаке беспилотников на Волгоградскую область. После ночного налёта в регионе были повреждены жилые здания и возникли пожары на нескольких объектах. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что пострадавших госпитализировали, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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