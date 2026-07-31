ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ над Тульской областью

По словам главы области, дроны были сбиты подразделениями противовоздушной обороны Минобороны России. После атаки никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировали. Сейчас специалисты продолжают проверять территорию и оценивать возможные последствия атаки.
Ранее Life.ru писал, что пять человек пострадали при атаке беспилотников на Волгоградскую область. После ночного налёта в регионе были повреждены жилые здания и возникли пожары на нескольких объектах. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что пострадавших госпитализировали, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий.
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