ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ над Тульской областью

Ранее Life.ru писал, что пять человек пострадали при атаке беспилотников на Волгоградскую область. После ночного налёта в регионе были повреждены жилые здания и возникли пожары на нескольких объектах. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что пострадавших госпитализировали, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий.