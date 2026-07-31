Налет на дома, склады и предприятие: что известно о ночной атаке ВСУ на Волгоград 31 июля

— Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил Андрей Бочаров.