В Новосибирской области мужчина получил 6 лет за убийство на остановке

«Судом установлено, что 5 апреля 2026 года Отрубейников А. и потерпевший находились на остановочном пункте по улице Павлодарская в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, Отрубейников А. нанес потерпевшему три удара кухонным ножом», — говорится в сообщении судов.