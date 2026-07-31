Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области мужчина получил 6 лет за убийство на остановке

Конфликт произошёл 5 апреля на остановке в селе Кыштовка.

В Новосибирской области Венгеровский районный суд вынес приговор жителю села Кыштовка, признанному виновным в убийстве на остановке общественного транспорта, сообщили в судах общей юрисдикции региона.

«Судом установлено, что 5 апреля 2026 года Отрубейников А. и потерпевший находились на остановочном пункте по улице Павлодарская в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, Отрубейников А. нанес потерпевшему три удара кухонным ножом», — говорится в сообщении судов.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.