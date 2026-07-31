Человек утонул на реке Амыл в Красноярском крае

В Каратузском округе на реке Амыл в районе населённого пункта Старая Копь утонул человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
На место выехали краевые спасатели и полиция для поднятия тела и выяснения обстоятельств.
С начала лета в Красноярском крае это уже 36-й случай гибели на воде.
Спасатели вновь призывают жителей соблюдать правила безопасности: купаться только в разрешённых местах, не заходить в воду в нетрезвом виде и не оставлять детей без присмотра.
Ранее мы сообщали, что СК проверяет гибель 16-летнего подростка на озере Тундра в Норильске.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше