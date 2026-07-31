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Человек утонул на реке Амыл в Красноярском крае

Это уже 36-я жертва с начала лета.

В Каратузском округе на реке Амыл в районе населённого пункта Старая Копь утонул человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На место выехали краевые спасатели и полиция для поднятия тела и выяснения обстоятельств.

С начала лета в Красноярском крае это уже 36-й случай гибели на воде.

Спасатели вновь призывают жителей соблюдать правила безопасности: купаться только в разрешённых местах, не заходить в воду в нетрезвом виде и не оставлять детей без присмотра.

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