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Полиция работает на месте крупного пожара на складе во Владивостоке

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полиция работает на месте крупного пожара во Владивостоке, где горит склад DNS, по факту возгорания проводится проверка, правоохранители ведут опрос очевидцев, чтобы установить обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Источник: МЧС по Приморскому краю

Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила пять тысяч «квадратов».

«Во Владивостоке полиция работает на месте возгорания склада… По факту возгорания проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».

Правоохранители отметили, что по результатам пожарно-технической экспертизы будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.

К месту пожара организован беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб, инспекторы патрульно-постовой службы полиции обеспечивают охрану общественного порядка. Также полицейские оказывают содействие коллегам из МЧС.

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