Полиция работает на месте крупного пожара на складе во Владивостоке

Крупный пожар произошел на складе DNS во Владивостоке в пятницу. На момент локализации площадь пожара составила пять тысяч «квадратов».
«Во Владивостоке полиция работает на месте возгорания склада… По факту возгорания проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
Правоохранители отметили, что по результатам пожарно-технической экспертизы будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.
К месту пожара организован беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб, инспекторы патрульно-постовой службы полиции обеспечивают охрану общественного порядка. Также полицейские оказывают содействие коллегам из МЧС.