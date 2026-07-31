Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Волгограда из-за повреждения контактной сети сократили маршрут электричек

Сегодня, 31 июля три пригородных поезда последуют по сокращенному маршруту из-за повреждения.

Сегодня, 31 июля три пригородных поезда последуют по сокращенному маршруту из-за повреждения контактной сети на юге Волгограда.

— На ст. Татьянка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть, — сообщили на Приволжской железной дороге.

Происшествие отразилось на движении электричек.

Так, поезд № 6306 сообщением Южная-Тракторная пойдет по маршруту Шпалопропитка-Тракторная. Отправление со ст. Шпалопропитка в 6:43.

Поезд № 6301 сообщением Волгоград-Южная проследует до ст. Шпалопропитка.

Поезд № 6310 сообщением Южная-Тракторная пойдет по маршруту Шпалопропитка-Тракторная. Отправление со ст. Шпалопропитка в 8:15.

Напомним, что ночью 31 июля Волгоград подвергся массированной террористической атаки украинских БПЛА. В настоящее время оперативные службы занимаются ликвидацией последствий налета.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше