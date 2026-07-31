Подросток из Иркутска под непрерывным давлением перевел мошенникам 5 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, дальше с мальчиком связались лжесотрудники правоохранительных органов и Центрального банка. Злоумышленники заявили о возбуждении уголовного дела в отношении родителей подростка, чем напугали пострадавшего. Под психологическим давлением юноша собрал деньги, находясь на непрерывной видеосвязи с аферистами. Накопления, которые мальчик нашел дома, в размере 5 млн рублей, он перевёл на «безопасный счет», данные которого мошенники направили в скачанный по их указанию мессенджер.