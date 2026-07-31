Подросток из Иркутска под непрерывным давлением перевел мошенникам 5 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, дальше с мальчиком связались лжесотрудники правоохранительных органов и Центрального банка. Злоумышленники заявили о возбуждении уголовного дела в отношении родителей подростка, чем напугали пострадавшего. Под психологическим давлением юноша собрал деньги, находясь на непрерывной видеосвязи с аферистами. Накопления, которые мальчик нашел дома, в размере 5 млн рублей, он перевёл на «безопасный счет», данные которого мошенники направили в скачанный по их указанию мессенджер.
После чего мальчик вернулся домой, чтобы забрать оставшиеся деньги, которые аферисты увидели во время «видеообыска». В этот момент бабушка ребенка заметила его необычное поведение и вмешалась. Сибирячка забрала у внука телефон, прекратила связь с мошенниками и вызвала полицию.
Прибывшие правоохранители подтвердили, что мальчик общался с аферистами, а также провели профилактическую беседу с пострадавшим и членами его семьи.
Перевод еще одной крупной суммы удалось предотвратить благодаря бдительности родственника и работе полицейских. Следователь возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере.
Ранее агентство сообщало, что желание купить новый автомобиль из Японии обернулось для жительницы Иркутска потерей накоплений. 43-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Аферисты вынудили пострадавшую перевести им более 1 млн рублей.