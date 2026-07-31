В Железногорске инженер украл и сдал металлолом на 7 млн рублей

Сотрудники ФСБ пресекли хищение металла с одного из предприятий Красноярского края. Возбуждено дело об особо крупном мошенничестве.
С осени 2023-го по весну 2026 года инженер цеха известной компании в Железногорске практиковал хищение лома черных и цветных металлов. Мужчина вносил в документы ложные сведения о массе лома, а затем отвозил неучтенный металл в пункты приема.
На разнице между цифрами в накладных и фактическим количеством металла фигурант заработал свыше 7,3 миллиона рублей.
Следователи МВД завели уголовное дело, сообщили в главке ведомства по Красноярскому краю.
В числе прочего правоохранители вычисляют подельников инженера — предполагается, что он действовал в сговоре с другими злоумышленниками.