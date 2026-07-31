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В Железногорске инженер украл и сдал металлолом на 7 млн рублей

Сотрудники ФСБ пресекли хищение металла с одного из предприятий Красноярского края. Возбуждено дело об особо крупном мошенничестве.

Источник: Российская газета

Сотрудники ФСБ пресекли хищение металла с одного из предприятий Красноярского края. Возбуждено дело об особо крупном мошенничестве.

С осени 2023-го по весну 2026 года инженер цеха известной компании в Железногорске практиковал хищение лома черных и цветных металлов. Мужчина вносил в документы ложные сведения о массе лома, а затем отвозил неучтенный металл в пункты приема.

На разнице между цифрами в накладных и фактическим количеством металла фигурант заработал свыше 7,3 миллиона рублей.

Следователи МВД завели уголовное дело, сообщили в главке ведомства по Красноярскому краю.

В числе прочего правоохранители вычисляют подельников инженера — предполагается, что он действовал в сговоре с другими злоумышленниками.