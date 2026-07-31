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Geo: в Пакистане число погибших при обрушении угольной шахты достигло 34

По информации телеканала, спасательные работы продолжаются.

ИСЛАМАБАД, 31 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения угольной шахты в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана достигло 34. Спасательные работы продолжаются, передает телеканал Geo.

Ранее сообщалось о девяти жертвах происшествия. По словам владельца шахты, причиной инцидента мог стать взрыв метана. В тот момент под землей находились 42 рабочих. Проводится операция по спасению шахтеров, заблокированных завалами.

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